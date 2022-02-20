Брюссель, , 01:27 — REGNUM Россия готовит полномасштабное военное вторжение на Украину, — считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление политик сделал 19 февраля в ходе интервью германскому телеканалу ARD.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное вторжение», — сказал Столтенберг. Генсек НАТО не уточнил, о какого рода маркерах идёт речь.

Стоит напомнить, что в ходе Мюнхенской конференции Столтенберг сделал два громких заявления. Первое из них — о том, что стремление России уменьшить присутствие сил НАТО у своих границ способно привести лишь к обратному эффекту, а стремление Москвы разделить блок приведёт к его усилению.

Второе же заявление генсека НАТО было о том, что альянс не видит никаких признаков деэскалации российских сил у украинской границы, несмотря на все заверения Москвы. По словам Столтенберга, наращивание военных сил РФ у российско-украинской границы продолжается.

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