Пекин, , 00:27 — REGNUM 29-летний китайский фигурист Хань Цун, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Суй Вэньцзин, прокомментировал судейство на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если судьи предвзяты, тогда могут быть сомнения. К примеру, в Пхенчхане могли неправильно оценить нас. А что касается сегодняшних прокатов, надо посмотреть внимательно, почему нам ставят так. Но я хотел бы поблагодарить вас за этот вопрос и за то, что вы поднимаете такие темы. Просто бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей», — цитирует Хань Цуна издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 19 февраля, китайские фигуристы Хань Цун и Суй Вэньцзин завоевали золото домашних Олимпийских игр, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88).

После восемнадцатого дня Олимпийских игр 2022 года сборная Китая, имея в своем активе девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, занимает третье место в медальном зачете. Команда ОКР располагается на восьмой позиции.