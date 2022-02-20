Майами-Бич, США, , 00:26 — REGNUM Вертолёт потерпел крушение рядом с пляжем в Майами-Бич в американском штате Флорида, пострадали два человека. Об этом 19 февраля сообщает полиция города в Twitter.

Вертолёт Ann.az

Вертолёт упал в воду, не долетев несколько метров до пляжа, на котором находились десятки людей. На борту вертолёта находились два человека, они были госпитализированы, их жизни вне опасности. Кроме пилотов вертолёта никто не пострадал.

Доступ на место происшествия в настоящее время ограничен, пляж огорожен. Устанавливаются причины и обстоятельства падения воздушного судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта в аэропорту «Хукс» недалеко от американского Хьюстона (штат Техас).

Читайте ранее в этом сюжете: Легкий самолет разбился в штате Техас