Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 встретится с аутсайдером чемпионата «Гротейром». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что «Баварии» не смогут помочь голкипер Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис и полузащитник Леон Горецка, которые не успеют восстановиться от повреждений.

В последний раз «Бавария» и «Гройтер» играли между собой 24 сентября 2021 года в матче 6-го тура Бундеслиги. Тот матч завершился уверенной победой мюнхенской команды со счетом 3:1.

После 22-х сыгранных туров «Бавария», одержав семнадцать побед, потерпев четыре поражения и набрав 52 очка занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гройтер» с тринадцатью очками располагается на последней позиции в зоне вылета.