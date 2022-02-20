Валенсия, Испания, , 00:17 — REGNUM Сегодня, 20 февраля, в Валенсии на стадионе «Месталья» испанский футбольный клуб «Валенсия» в матче 25-го тура Примеры 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В последний раз «Валенсия» и «Барселона» играли между собой 17 октября 2021 года. Игра 9-го тура регулярного сезона завершилась уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе каталонского клуба отметились Ансумане Фати (13' Мемфис Депай), Мемфис Депай (41' пенальти) и Филиппе Коутиньо.

На данный момент «Барселона» с десятью победами и 39-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия», набрав тринадцать очков, располагается шестью позициями ниже.