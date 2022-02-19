Лос-Анджелес, США, 20 февраля, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Как сообщает издание Variety, пятикратный лауреат премии «Оскар» Джон Уильямс написал музыку для сериала по «Звездным войнам» «Оби-Ван Кеноби». Ранее композитор работал над первыми шестью эпизодами кинофраншизы.

KAMiKAZOW Звездные войны

Мировая премьера первого сезона сериала запланирована на 25 мая 2022 года. Режиссером выступил канадский кинорежиссер Дебора Чоу, работавшая ранее над такими картинами как «Мандалорец», «Высокая цена жизни» и «Мистер Робот».

Ранее сообщалось, что для съемок в сериале к своим ролям согласились вернуться Хейден Кристенсен и Юэн Макгрегор, сыгравшие Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби соответственно.