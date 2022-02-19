Анкара, 19 февраля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Артиллерийские удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что в ходе военной операции были ликвидированы 13 членов незаконных вооруженных формирований.

О том, где именно была проведена операция, не сообщается.

«Вооруженные силы Турции полны решимости продолжить борьбу с террористами на севере Ирака», — говорится в сообщении.

Напомним, деятельность РПК в Турции запрещена. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.