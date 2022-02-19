Вашингтон, 19 февраля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. 40-летний американский кинорежиссер Джон Уоттс, работавший ранее над тремя фильмами о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, может снять сериал по франшизе «Звездные войны». Об этом сообщило издание Discussing Film.

KAMiKAZOW Звездные войны

Пока никаких официальных подтверждений информации о том, что Джон Уоттс будет работать над сериалом по «Звездным войнам», от Disney и Lucasfilm нет.

Также Джон Уоттс работал над такими фильмами как «Клоун» (2013) и «Список дел Питера» (2019).

Ранее сообщалось, что третий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в период пандемии коронавируса. Кинолента, собрав более 1,8 миллиарда долларов, обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона по сборам в США.