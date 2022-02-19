Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Стриминговый сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix представил первый сезон мультсериала «Шоу Чашека!» по мотивам компьютерной игры Cuphead. Первый сезон включает в себя двенадцать эпизодов со средней продолжительностью пятнадцать минут.

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Сюжет мультсериала расскажет о приключения братьев Чашека и Кружека. В нем присутствуют многие персонажи вселенной Cuphead. Всегда Netflix планирует выпустить 36 эпизодов, разделенных на три сезона.

Игра Cuphead вышла на ПК и консоль Xbox One 29 сентября 2017 года. Позже игра стала доступна для консолей Sony и Nintendo Switch. Средний рейтинг игры, согласно агрегатору Metacritic, составил 88 баллов. Пользователи оценили Cuphead на 8,3 балла из 10 возможных.