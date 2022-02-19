Ашхабад, , 23:42 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Туркмении 19 февраля зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, были зарегистрированы в качестве кандидата главный врача санатория «Аваза» министерства здравоохранения, депутата Меджлиса Гурбанова Бердымаммета и директора финансово-экономического среднего профессионального учебного заведения Лебапского района Бегенджова Перхата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что решил «дать дорогу молодым» и уступить свой пост более молодому президенту.

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