Ашхабад, 19 февраля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Туркмении 19 февраля зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Так, были зарегистрированы в качестве кандидата главный врача санатория «Аваза» министерства здравоохранения, депутата Меджлиса Гурбанова Бердымаммета и директора финансово-экономического среднего профессионального учебного заведения Лебапского района Бегенджова Перхата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что решил «дать дорогу молодым» и уступить свой пост более молодому президенту.

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