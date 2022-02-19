Берлин, 19 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Фильм «Трэп» российского режиссера Анастасии Вебер получил «Золотого медведя» в номинации «Лучший короткометражный фильм» на прошедшем Берлинском кинофестивале. Главную награду взял испанский фильм «Алькаррас».

Rocco Lucia Кинофестиваль

«Эта награда означает для меня уровень доверия ко мне как к режиссеру и большую поддержку, чтобы работать дальше. Путь создания «Трэпа» был непростым, потому что это независимый фильм, который я делала в качестве дипломной работы в Санкт-Петербургской школе нового кино. Благодаря этой награде у меня будет возможность пообщаться с интересными людьми и снимать новые интересные проекты», — цитирует Вебер издание ТАСС.

Главные роли в 20-минутной киноленте исполнили Игнат Двойников, Елизавета Брошкова, Анастасия Аржевикина и Евгений Жердий.

В 2021-м году победителем в номинации «Лучший короткометражный фильм» на Берлинском кинофестивале получила картина «Мой дядя Тюдор» Ольги Луковниковой.