Лос-Анджелес, США, 19 февраля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. 51-летняя американская актриса Ума Турман рассказала о возможности выхода третьей части «Убить Билла».

Цитата из к/ф «Убить Билла». реж. Квентин Тарантино. 2003. США Ума Турман и Люси Лью

«Я ничего не могу вам сказать об этом. Я имею в виду, что это обсуждалось на протяжении многих лет. Мысли о том, что это произойдет, было, но очень давно. И я пока не вижу, чтобы кто-то действительно собирался приступать к съемкам. Я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят, чтобы фильм появился, но, я думаю, если это и случится, то нескоро», — цитирует Уму Турман издание Deadline.

Вторая часть «Убить Билла» Квентина Тарантино вышла на экраны 8 апреля 2004 года. В России премьера киноленты состоялась 19 июня. За время проката фильм собрал более 150 миллионов евро при бюджете в 30 миллионов евро.

Главные роли во втором фильме исполнили Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла: Кровавое дело целиком»), Дэвид Кэрредин («Птичка на заводе», «Змеиное яйцо»), Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка», «Освободите Вилли») и Дэрил Ханна («Спеши любить», «Уолл-стрит»).