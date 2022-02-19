Пекин, 19 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. 19 февраля сборная Словакии по хоккею в матче за третье место олимпийского турнира одержала крупную победу над сборной Швеции со счетом 4:0. Таким образом, словацкие хоккеисты принесли своей олимпийской сборной бронзовую медаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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Заброшенными шайбами в составе сборной Словакии отметились Юрай Славковски (дубль), Самуэль Такач и Павол Регенда.

Стоит отметить, что для сборной Словакии эта олимпийская медаль в мужском хоккейном турнире стала первой в современной истории. Ранее лучшим результатом словаков на Олимпийских играх было четвертое место в 2010-м году.

Завтра, 20 февраля, в финале олимпийского турнира между собой сыграют сборные России и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 07:10 по московскому времени.