Киев, , 23:19 — REGNUM Второй самолет с военной помощью от Канады прибыл на Украину. Об этом 19 февраля сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников, заявление которого обнародовала пресс-служба минобороны.

Алексей Резников President.gov.ua

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«Мы (Украина) получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения, — отметил Резников. — Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение».

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля власти Канады направили на Украину самолёт с грузом нелетального вооружения.