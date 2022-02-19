Мадрид, 19 февраля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. 58-летний испанский экс-наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде может возглавить мадридское «Атлетико» в случае отставки Диего Симеоне. Об этом 19 февраля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

В последних восьми матчах «матрасники» одержали лишь три победы и потерпели четыре поражения. Один раз «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2).

После 25-ти сыгранных матчей «Атлетико», одержав двенадцать побед и набрав 42 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

Аргентинский специалист Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 23 декабря 2011 года после того, как Грегорио Мансано был отправлен в отставку. Под руководством Симеоне «Атлетико» дважды становился победителем чемпионата Испании в сезонах 2013/14 и 2020/21. Также «матрасники» дважды играли в финалах Лиги Чемпионов УЕФА.