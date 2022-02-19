Осло, , 23:09 — REGNUM 19 февраля московский «Локомотив» в рамках товарищеской встречи потерпел поражение от норвежского «Мольде» со счетом 0:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Забитыми мячами в составе норвежского клуба отметились Датро Фофана (дубль) и Эрик Андерсен.

Этот матч стал для «железнодорожников» последним в рамках зимних тренировочных сборов. 27 февраля в Краснодаре московский клуб в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Краснодаром».

После восемнадцати сыгранных матчей «Локомотив», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает шестое место в чемпионате России.