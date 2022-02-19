Москва, 19 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. При согласии властей Украины и мандате Совета Безопасности ООН могла бы направить миротворцев в Донбасс Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью агентству Reuters.

Zviazda.by ОДКБ

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«Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев в Донбассе), но для этого нужно согласие от Украины, … мандат Совбеза ООН», — заявил он.

Кроме того, добавил Зась, данное решение должны поддержать все правительства стран-участниц организации.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военного присутствия НАТО около западных границ стран — участниц ОДКБ является угрозой для всей организации.