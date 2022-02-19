Барселона, Испания, , 22:54 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я очень счастлив играть за «Барселону». Моей мечтой всегда было играть здесь. Хочу остаться здесь еще на многие годы», — цитирует Френки де Йонга издание The Guardian.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.