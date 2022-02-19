Мадрид, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Алавесом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Нахуел Теналья, Рубен Дуарте, Мэтт Мязга, Флорьян Лежен, Мамаду Ндиайе, Томас Пинья, Луис Риоха, Гонсало Эскаланте, Хасон, Хоселу.

«Реал» с шестнадцатью победами и 54-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес», одержав лишь пять побед и набрав двадцать очков, расположился на девятнадцатой строчке в зоне вылета.