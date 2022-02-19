Париж, , 22:39 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в матче 25-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Нантом». Встреча пройдет 19 февраля в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

В стартовом составе парижского клуба на поле одновременно выйдут Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси. В текущем сезоне на счет 34-летнего аргентинца два забитых мяча и семь результативных передач в четырнадцати турах чемпионата Франции.

Стартовые составы команд:

«Нант»: Альбан Лафон, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Жан-Шарль Кастеллетто, Андрей Жирото, Педро Чиривелья, Осман Букари, Квентин Мерлен, Людовик Бла, Рэндал Коло, Мозес Саймон.

«ПСЖ»: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат, Тило Керер, Марко Верратти, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с восемнадцатью победами, одним поражением и 59-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант», набрав 35 очков, занимает десятую строчку.