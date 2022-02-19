Москва, 19 февраля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Будапештский меморандум, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, Соединенные Штаты и Великобритания гарантировали этой стране безопасность, не имеет юридических обязательств. Об этом заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Будапештский меморандум — это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко напомнила о десятках примеров в истории, когда со страны, попавшей «в систему агрессии и другие тяжёлые ситуации», списывали долги. По мнению политика, западные страны «по международному праву и по «Будапештскому меморандуму» обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных».

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