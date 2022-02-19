Лондон, 19 февраля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 19 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 2:3.

enviro warrior Гарри Кейн

Первый мяч в дебюте встречи забил атакующий полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски после передачи Сона — 0:1. Через 29 минут Илкай Гюндоган восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второй половины матча Харри Кейн вновь вывел «шпор» вперед, замкнув передачу Сона — 1:2. В конце матча Рияд Марез ударом с одиннадцатиметровой отметки вернул хозяев в игру — 2:2. На пятой минуте добавленного времени Харри Кейн забил победный мяч и принес «Тоттенхэму» вторую победу над «Ман Сити» подряд — 2:3.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоан, Родри, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 68'), Бернарду Силва, Филип Фоден.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон (Мэтт Доэрти, 83'), Райан Сессеньон (Дэвинсон Санчес, 90'), Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80'), Харри Кейн.

«Тоттенхэм», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место. «Манчестер Сити» с 63-мя очками остался на первой строчке.