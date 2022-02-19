Санкт-Петербург, , 22:25 — REGNUM Возле крейсера «Аврора» в Петербурге неизвестно кем на льду была оставлена граната. С ней успешно разобрались взрывотехники Росгвардии.

Взрывотехники ОМОН у «Авроры» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Подозрительный предмет, похожий на ручную гранату, был обнаружен днем 19 февраля на льду реки Большая Невка, недалеко от правого борта корабля-музея «Аврора». К месту подозрительной находки на борту катера на воздушной подушке оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, изучив находку, взрывотехники определили, что она является гранатой для игры в страйкбол, не представляющей опасности. Предмет был передан сотрудникам полиции.