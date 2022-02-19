Ростов-на-Дону, , 22:23 — REGNUM В Ростовской области пункты временного размещения приняли более 7 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Граждане в кратчайший срок должны получить поддержку. В настоящее время более 7 тысяч человек уже размещены в ПВР. Они обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами связи. Особое внимание мы уделяем пожилым переселенцам», — отметил он.

На пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане беженцы из Донбасса могут получить помощь специалистов. Для этого организована работа двух городков жизнеобеспечения вместимостью 400 человек.

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