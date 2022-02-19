Москва, , 22:17 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовы ответить России в случае, если Москва предпримет агрессивные действия против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения ситуации, я твердо намерен сделать это, но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», — сказал он в интервью «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Он добавил, что война между Россией и Украиной стала бы катастрофой, такой сценарий не отвечаем ничьим интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил на встрече с министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом дипломатическое взаимодействие с Россией.

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