Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM Часть беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, отправится в Воронеж. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян 19 февраля.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре ПВР», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что принимать мирных жителей Донбасса в Ростовской области будут в круглосуточном режиме. Для размещения беженцев подготовлено 14 тыс. мест.

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