Ростов-на-Дону, , 22:09 — REGNUM Работа по эвакуации граждан ЛНР и ДНР организована в круглосуточном режиме. Об этом шла речь на вечернем совещании рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Форма сотрудников МЧС

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«Всё идёт в плановом порядке — обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом», — отметил он.

В настоящее время к работе с беженцами из Донбасса привлечены бригады неотложной медицинской помощи. Специалисты работают на всех пунктах пропуска. Всего задействовано 86 бригад скорой помощи.

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