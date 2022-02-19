Киев, 19 февраля 2022, 21:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.
Он добавил, что ценит «постоянную и эффективную поддержку США суверенитета Украины и территориальной целостности».
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