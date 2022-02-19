Москва, , 21:52 — REGNUM Госдума на заседании 22 февраля намерена обсудить возможные меры в связи с угрозой введения новых санкций в отношении России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны. На ближайшем заседании Государственной думы обсудим эти вопросы», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что в Мюнхене на конференции по безопасности вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы состоится 21 февраля, 22 февраля запланировано пленарное заседание Госдумы, а также заседание Совфеда.

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