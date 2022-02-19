Мюнхен, Германия, , 21:47 — REGNUM Геноцида русских на территории Донбасса не происходит. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Энтони Блинкен

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«Идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна, — заявил Блинкен. — Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого (на территории Донбасса) просто не происходит».

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США не просто действуют по двойным стандартам, но проявляют примитивный и грубый цинизм, когда отрицают факт геноцида русских в Донбассе.

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