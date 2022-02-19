19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:23 — REGNUM Заявление заместителя российского министра иностранных дел Сергея Вершинина о том, что среди представителей стран — членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) были распространены материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 февраля в социальной сети Facebook.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Давно пора было организовать информационную атаку на Киев. Но надо учитывать, что в ООН тоже сидят те, кто поддерживает бандеровцев», — отметила Farida U.

Многие пользователи считают, что нельзя молчать о тех ужасах, которые творятся в Донбассе руками украинских силовиков. Граждане считают, что эти преступления обязаны находиться в поле зрения мирового сообщества, чтобы никто не смог от этого отвертеться.

«Правильно! Геноцид в Донбассе пора документально зафиксировать! А всякую шваль, типа украинских властей и разного рода блинкенов ждёт суд истории! Будущие поколения приговорят этих людей сначала к исторической казни, а затем к вечному забвению», — предрекает Михаил Г.

«Нужно независимых экспертов с корреспондентами пригласить на места массовых захоронений, пусть смотрят, что бандеровцы натворили», — предлагает Michael J.

Украина. Война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что данный шаг, конечно же, правильный, но этого категорически мало. Граждане уверены, что России следует организовать массированную информационную кампанию, чтобы продемонстрировать всему миру правду о преступлениях современных бандеровцев.

«Дополнительно эти материалы нужно выложить в сеть, в общественный доступ, с описанием всех документов на разных языках. Тогда Запад не сможет замолчать правду», — считает Борис Б.

«Сейчас весь мир стал каким-то извращённым. У Запада глаза закрыты пеленой русофобии! Они не видят ужасов, совершаемых против русских. Те, кто понимают, как на самом деле обстоит дело, боятся говорить правду. Люди, проснитесь! Будьте справедливы!» — призывает Валентина Г.

Часть людей полагает, что распространённые материалы никак не повлияют на решения членов СБ ООН, потому что они все и так прекрасно знают, что творят украинские нацисты в Донбассе.

«ООН находится в США. Это полностью прикормленный американцами орган. Более того, давно доказано, что ООН ничего не решает. Пора что-то новое создавать или штаб-квартиру переносить в Китай», — пишет Спартак О.

Здание ООН в Нью-Йорке, 1957 год

Ряд пользователей указывает на то, что площадка ООН уже дискредитировала себя множество раз, поэтому стучаться в закрытые двери России не стоит.

«Уверен, что ООН этими документами подотрётся, потому что печётся об интересах Соединённых Штатов Америки в первую очередь. Всё в этом органе крутится вокруг США и их союзников. Увы, но как структура, призванная предотвращать мировые конфликты, ООН себя исчерпала. Если Россия или Китай выйдут из Совбеза, то ровным счётом ничего не изменится, потому что мир и так уже на грани войны», — отмечает Николай Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что в любом случае история расставит акценты справедливым способом, давая нашим потомкам понимание происходящих при нашей жизни процессов.

«Я думаю, что мир рано или поздно узнает правду. Правда — она на то и правда, что в ней ничего не надо придумывать», — поделилась своим мнением Valentina R.

Напомним, 18 февраля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил о том, что среди представителей стран — членов СБ ООН были распространены материалы о военных преступлениях украинской армии в Донбассе.