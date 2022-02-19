Белгород, 19 февраля 2022, 21:21 — REGNUM В Белгородской области организован пункт приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, он работает на базе регионального Красного креста, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства региона.
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Пункт приёма организовал оперативный волонтёрский штаб #МыВместе. Здесь принимают детское питание, одежду, постельные принадлежности, продовольствие, предметы личной гигиены. Пункт приёма работает по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 181,
В правительстве региона, тем временем, сообщили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в случае необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Донецкой и Луганской народных республиках объявлено об эвакуации населения.