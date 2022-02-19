19 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

За незыблемость урегулирования на основе Минска, с одной стороны, выступили Макрон и Шольц, с другой – МИД Китая, хотя расходятся они диаметрально. Запад делает откровенную ставку на блицкриг ВСУ, после которого реализация пункта Минска об «особом статусе» Донбасса становится в интересах Киева. Подход Пекина – не допустить такого блицкрига, побудив Украину не атаковать Донбасс, а выполнить требования Минска без предварительных условий и тем более без провокаций.

Владимир Павленко, , 22:23 — REGNUM Провал планов Вашингтона спровоцировать Россию на военное вторжение на Украину, которое президент Джо Байден, публично опозорившись, «нагадал» на 16 февраля, получил в мире большой резонанс. В том числе с неожиданной стороны. Массированная пропагандистская кампания Запада «в защиту Украины» от «российской агрессии» обнажила крайнее лицемерие американских и европейских лидеров. С одной стороны, те же Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, которые в последние недели побывали в российской и украинской столицах по данному вопросу, всячески строят из себя «миротворцев»: «Европе-де обострение отношений и тем более военный конфликт у ее границ не нужен». И намекают на свою особую позицию, если не оппозицию Вашингтону, который спит и видит, как бы такую конфронтацию «организовать». С другой стороны, европейские визитеры с упорством, достойным лучшего применения, стараются перещеголять друг друга в воспроизведении штампов американской антироссийской пропаганды, возлагающих на Москву всю ответственность за обострение ситуации. И закрывающих при этом глаза как на безусловное российское право передвигать и дислоцировать войска на своей территории в соответствии с собственными планами, так и на последовательную концентрацию сил ВСУ у границ народных республик Донбасса. Грубо говоря, условные 120 тысяч российских военнослужащих Запад видит и постоянно об этом говорит, а те же самые 120 тысяч, а по некоторым данным уже и больше украинского контингента он в упор не замечает. Или делает вид, что они там занимаются, скажем, подготовкой к весенней посевной кампании.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Лакмусовая бумажка истинной позиции европейцев: и Шольц, и Макрон продемонстрировали крайнее и до предела возбужденное беспокойство перспективами признания Москвой ДНР и ЛНР и продолжают педалировать эту тему, несмотря на разъяснения российской стороны, что никакого решения по данному вопросу не существует. А есть депутатская инициатива нижней палаты российского парламента, отражающая российское общественное мнение, направленная президенту страны, в МИД и верхнюю палату. При этом почему-то Запад не проявляет никакого волнения неприкрытыми планами украинского политического руководства и военного командования, откровенно демонстрирующих готовность попытаться в ближайшие дни решить «проблему Донбасса» силовым путем. Это и нарастание интенсивности провокаций. И планомерное выдвижение на передний край линии соприкосновения тяжелой боевой техники, прежде всего танков. И непонятные взрывы в районе донецкого аэропорта, которые, по мнению народных республик, очень походят на проделывание проходов в минных заграждениях, что обычно происходит накануне наступления. И подготовка к перемещению украинского президентского офиса вслед за западными посольствами во Львов, который на глазах превращается в «резервную» и весьма символическую «столицу» «незалежной». И похождения Владимира Зеленского по линии фронта. И его требования к сбежавшим из республики парламентариям и олигархам немедленно вернуться обратно во избежание «выводов»: с олигархами понятно — Зеленскому нужен оперативный доступ к кошелькам, а вот депутаты ему зачем? Принимать «судьбоносные» решения по горячим следам «молниеносного» блицкрига? И это при том, что с российской стороны уже прозвучало предупреждение, что такая авантюра ВСУ получит наш отпор. В эту же «копилку» фактов, открыто переполняющих в последние дни и часы мировые СМИ, следует отнести бойкот воздушных сообщений западными лизинговыми компаниями, фоном и поводом для которого и послужило усиление обстрелов Донецка и прифронтовой зоны в ЛНР.

Президент Украины посетил передовые позиции военных Официальное интернет-представительство Президента Украины

Что скрывает подчеркнутая «дальнозоркость» США и Европы по отношению к Москве, действия которой рассматриваются под микроскопом, не гнушаясь фейков, в сочетании с «близорукостью» к военным приготовлениям киевского режима? Очень просто. Вся текущая динамика на линии соприкосновения говорит о том, что в натовских штабах уже готовы передать ВСУ решение о проведении в Донбассе пресловутого «хорватского» сценария, который если получится, то Киев «в дамках». А если нет, и Россия ответит, то прогнозируется довольно быстрое и безоговорочное поражение с возможным окружением основных украинских сил практически на границах ДНР и ЛНР, куда они выдвинулись, и где компактно расположились в нарушение всех нормативов, предписанных боевыми уставами. Ведь эвакуация власти, правительственных ведомств и военного командования во Львов украинскому режиму потребуется именно в этом случае. Запад при таком раскладе включает планы «смертельных» санкций против России, но его военные из зоны, где теоретически возможным представляется их попадание «под раздачу», уже убраны от греха подальше.

Есть, правда, и третий вариант — русское родство украинского офицерского корпуса с российским. На этом уровне планы высшего командования ВСУ, как и отданные им преступные приказы, вполне могут сознательно профанироваться. Еще в 2019 году автору этих строк в Луганске рассказывали, как при обстреле украинскими «Градами» легендарного Краснодона боезаряды нередко оказывались без взрывателей и падали как болванки, и на некоторых горожане читали надпись «Всё, чем можем…». Безоговорочно, скорее всего, рванут вперед только «нацики» из «добробатов», но есть серьезные сомнения в том, что им это позволят сделать свои же.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ясно, что и сбор депутатского корпуса Киеву нужен для готовности действовать по первому варианту; захватив Донбасс силовым путем, то есть разрушив на корню Минские соглашения, сделать вид, что они «выполняются» и быстренько проголосовать за закон об «особом статусе» региона, который в новых условиях останется ничего не решающей формальностью. Во втором же случае российского ответа будет проще централизованно переправить парламентариев из Киева на запад республики, где они примутся оформлять новую ситуацию, задирая планку антироссийской истерии. Обратим внимание и еще на один говорящий факт. По признанию мэра Львова Андрея Садового, западные посольства озаботились проблемами передислокации своего персонала в его «епархию» еще несколько месяцев назад. Не торопясь, и без форс-мажора подыскивали помещения, заключали соответствующие договоры, подписывали необходимые документы. Поскольку это просто не может быть случайным, понятно, что и планы развязки нынешнего кризиса, включая вывоз и перемещение дипломатов, верстались именно Западом. И в них упомянутые сценарии «А» и «Б» — «перемоги» и «зрады» — разрабатывались одновременно.

Условием реализации того и другого вариантов западные правящие круги, без сомнения, считают успех в информационной войне, для чего в настоящее время и осуществляется фактическая информационная блокада российских СМИ. Не в этом ли, например, следует поискать причины недавнего нашумевшего демарша германского политического руководства, запретившего вещание на территории ФРГ российского канала RT? Россию в этой логике следует «заглушить», поместив в тотальную изоляцию, ибо на Западе помнят о последствиях ряда своих информационных провалов, когда правда, которую они считают «неудобной» и «необязательной» для бюргера, пробивала себе дорогу к общественному мнению, и коллективный Запад оказывался в неприглядном положении.

ТВ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В этой ситуации — вернемся на нашу отечественную точку зрения — любой информационный ресурс, обладающий репутацией не вовлеченного в конфликтные процессы вокруг Украины, — на вес золота. Тем важнее предать самой широкой огласке ряд событий по этому кризису из олимпийского Пекина. На очередном брифинге, прошедшем в китайском МИД, его официальный представитель Ван Вэньбинь прямо назвал последние действия США, в которых участвовал и президент Байден, «раздуванием угрозы войны» и «искусственным созданием атмосферы напряженности». Несмотря на провал пропагандистских усилий США и Запада, определенные силы «продолжают безостановочно подстрекать и распространять ложную информацию, которая добавляет еще больше потрясений и неопределенности». И это, по словам китайского дипломата, не только не помогает, но вредит Украине, нанося «серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа…». При этом он обратил внимание и на поднятую Россией проблему гарантий безопасности, призвав США вернуться к обсуждению этого круга проблем, а также побудить киевские власти к «урегулированию украинского вопроса на базе Минских соглашений». «Китай поддерживает все усилия, которые соответствуют направлению и духу Минска-2», заявил Ван Вэньбинь, отвергнув «спекуляции и сгущение красок на тему кризиса».

А теперь суммируем. За незыблемость урегулирования на основе Минска, с одной стороны, как мы убедились, выступили Макрон и Шольц, с другой — МИД Китая. По форме эти шаги похожи, но вот их содержание расходится диаметрально. Запад старательно прячет из виду, что делает откровенную ставку на блицкриг ВСУ, рассчитывая, что он а) состоится и б) удастся. После этого реализация пункта Минска об «особом статусе» Донбасса становится в интересах Киева, а для Москвы превращается в ловушку. И что-то подсказывает, что это единственный резон в пользу Минских соглашений, который под их словесным прикрытием продвигает Запад руками Киева. Кто сомневается — пусть вспомнит многократные попытки украинских властей поменять очередность пунктов Минска, выдвинув вперед закона о статусе вопрос контроля над российской границей. Военная авантюра, по расчетам хозяев Зеленского, односторонним явочным порядком решает именно эту дилемму, снимая, как рассчитывается, все противоречия. Ибо победителей — не судят, а судят — побежденных. Подход Пекина — не допустить такого блицкрига, побудив Украину не атаковать Донбасс, а выполнить требования Минска без предварительных условий и тем более без военных провокаций. И в этом позиции Китая и России не только полностью совпадают, но и будучи обнародованными публично, еще и срывают западные планы. Ибо нет изоляции — нет и одной-единственной информационной «картинки», а есть столкновение позиций и мнений, устраняющее гегемонистскую монополию как на интерпретацию событий, так и на выводы из них. Недавнее российско-китайское совместное заявление о новых подходах к международной политике, в которой наша страна еще раз подтверждает приверженность политике одного Китая, рассматривая Тайвань неотъемлемой частью КНР — еще одно яркое свидетельство теснейшей координации в ключевых вопросах, наделенных системообразующим содержанием не только для Москвы и Пекина. Но и всего международного сообщества, для которого их разрешение — лакмусовая бумажка того, изменились ли в лучшую, «многополярную» сторону мировые порядки, или бал по-прежнему правят монополия и гегемонизм.

Последний штрих. Увязав дипломатическое признание ДНР и ЛНР с судьбой Минских соглашений, российский президент Владимир Путин заручился и поддержкой белорусского коллеги Александра Лукашенко. Становится понятно: поскольку запрос из Госдумы у главы государства имеется, стоит Киеву в Донбассе «дернуться», как механизмы, аналогичные процессам признания в свое время на таком же олимпийском фоне Абхазии и Южной Осетии, сдвинутся и в отношении Донбасса. Причем, со стороны как России, так и Белоруссии. Мяч — на киевской половине поля, и понятно, что если акт агрессии ВСУ состоится, признание наделит народные республики не только российско-белорусской военной поддержкой, но и придаст легитимность ответно-встречному, в этом случае освободительному, походу вооруженных сил Донецка и Луганска. Так уже случалось в постсоветской истории, когда в 1993 году будущий премьер-министр Азербайджана Сурет Гусейнов возглавил поход на Баку, приведший к смене власти. Не поэтому ли предусмотрительно бегут из Киева западные посольства и украинские органы власти?