Ростов-на-Дону, , 21:15 — REGNUM Почти 180 детей, прибывшие из Донецкой Народной Республики, нашли временный приют в детском оздоровительном центре «Спутник». В полном составе здесь размещены воспитанники детского дома «Теремок».

Ребенок (сс)kheinz

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Автобусы с детьми прибыли в Ростовскую область около 6:00 мск 19 февраля. Ребят сразу стали заселять, пишет телеграм-канал Don Mash. Большинство из 37 воспитанников детского дома родились после событий 2014 года.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 18 февраля в Донбассе было объявлено об эвакуации в Россию мирных жителей. В целях безопасности свои дома покидают женщины, дети и пожилые люди.

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