Москва, , 21:10 — REGNUM Более 680 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 19 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

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«За последние сутки проведено 682 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 272,4 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России по итогам 18 февраля снизилось на 19% в сравнении с предыдущими сутками.