Москва, , 20:54 — REGNUM Санкции Россию не испугают, но то, как не допустить остановку развития страны, обсудят депутаты Госдумы на заседании 22 февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«О санкциях. Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет. Да, это создаёт проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор», — отметил Володин в телеграм-канале.

Кроме того, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут, подчеркнул парламентарий.

«Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны. На ближайшем заседании Государственной думы обсудим эти вопросы», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что санкции будут независимо от действий России. Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём обвинить государство.