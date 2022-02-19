Берлин, , 20:49 — REGNUM Ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, поэтому страны Запада должны быть готовы. Об этом 19 февраля заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лиз Трасс Tom Witham

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«Я думаю, что нам (странам Запада) надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — заявила Трасс.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что пришло время Британии доказывать, что она не собирается ни на кого нападать.

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