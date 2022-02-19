Мюнхен, Германия, , 20:46 — REGNUM Главы МИД стран G7 на прошедшей 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.

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«Неспровоцированное и неоправданное наращивание вооруженных сил России, крупнейшее их развертывание на европейском континенте после Второй мировой войны является вызовом глобальной безопасности и мировому порядку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину.

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