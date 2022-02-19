Ростов-на-Дону, , 20:44 — REGNUM В Ростовской области беженцам из Донбасса начали выплачивать по 10 тыс. рублей. Получили финансовую помощь первые 100 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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На вечернем заседании комиссии по ЧС, которое провел врио главы МЧС России Александр Чуприян, было отмечено, что 19 февраля первые выплаты перечислены на счета мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик — по 10 тыс. рублей. Донской губернатор Василий Голубев в связи с наплывом беженцев поручил ускорить открытие счетов для беженцев и оформление всех выплат.

Решение выплачивать по 10 тыс. рублей на каждого беженца принял 18 февраля президент России Владимир Путин. 5 млрд рублей, выделенные на эти цели из федерального бюджета, Ростовская область получила в ночь на 19 февраля.

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