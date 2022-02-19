Нижний Новгород, , 20:42 — REGNUM Первая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправлена из Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 февраля в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Грузовые автомобили с гуманитарной помощью от Нижегородской области уже в пути. Мы на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Всего — около 40 тонн. Сейчас также идет сбор вещей и денежных средств», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Нижегородская область готова принять жителей ДНР и ЛНР, нуждающихся в помощи. В регионе создан оперативный штаб, который оценивает возможности области по приему мирных жителей с территории Донбасса.

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