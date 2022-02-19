Воронеж, , 20:39 — REGNUM Режим повышенной готовности введён на территории Воронежской области с 19 февраля, указ подписал губернатор Александр Гусев.

Воронеж Сергей Золотых

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Режим установлен для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Документ предусматривает привлечение сил и средств ТП РСЧС к проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан, прибывших с приграничных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации граждан на территорию РФ. Первой беженцев приняла Ростовская область. Отметим, что режимы повышенной готовности, помимо Воронежской области, введены в Ростовской и Волгоградской областях.