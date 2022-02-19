Луганск, , 20:34 — REGNUM Заминированный автомобиль, который 19 февраля был обнаружен на дороге Луганск — Краснодон в Донбассе, уничтожен путем подрыва. Об этом сообщает «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв Niklas Freidwall

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По их оценкам, мощность взрывчатки, которая была заложена в транспортное средство, составляла около 200 кг в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что за время операции по обезвреживанию взрывного устройства на дороге образовалась «пробка» из автомобилей, следовавших в направлении РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля сотрудники правоохранительных органов в Донбассе на дороге Луганск — Краснодон обнаружили заминированный автомобиль.