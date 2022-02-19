Москва, , 20:30 — REGNUM Волгоградская область готова принять 3,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов («Единая Россия»).

Флаг Волгоградской области Ru.wikipedia.org

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«Губернатор Андрей Бочаров, который возглавил оперативный штаб по оказанию помощи, сегодня подтвердил, что регион готов принять 3,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР», — сказал парламентарий.

Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области, отметил Гимбатов.

Беженцы будут размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц, в семьях, готовых принять у себя людей.

По его словам, предварительно готовы 87 пунктов временного размещения.

«Если потребуется, регион сможет принять у себя еще больше беженцев», — подчеркнул депутат.