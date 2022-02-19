Памплона, Испания, 19 февраля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. 19 февраля в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра» «Осасуна» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 крупно уступила мадридскому «Атлетико». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0 в пользу «матрасников».

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Забитыми мячами отметились Жоау Фелик (3'), Луис Суарес (59' Жоау Феликс) и Анхель Корреа (89' Коке). Желтые карточки получили Чими Авила (34'), Шиме Врсалько (54') и Хавьер Серрано (90').

Стартовые составы команд:

«Осасуна»: Серхио Эррера, Начо Видаль (Хавьер Мартинес Кальво, 83'), Хуан Крус, Давид Гарсия Субирия, Мануэль Санчес (Хосе Анхель Вальдес, 76'), Хон Монкайола, Дарко Брашанац (Роберто Торрес, 67'), Чими Авила (Энрике Гарсия, 67'), Рубен Гарсия (Энрике Баржа, 67'), Лукас Торро, Анте Будмир.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес (Фелипе Монтейро, 46'), Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Шимер Врсалько, Коке, Маркос Льоренте (Анхель Корреа, 81'), Эктор Эррера, Янник Феррейра Карраско (Хавьер Серрано, 82'), Жоау Феликс (Марио Эрмосо Кансеко, 82'), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбья, 72').

«Атлетико», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 32-мя очками временно осталась на девятой позиции.