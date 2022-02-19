манч, , 20:25 — REGNUM 19 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (Лондон). Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоауу Канселу, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Бернарду Силва.

Запасные игроки: Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко, Фернандиньо, Рияд Марез, Скотт Карсон, Лиам Делап, Джеймс МакТи, Ромеу Лавиа.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Райан Сессеньо, Родриго Бентанкур, Эмерсон, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

Запасные игроки: Мэтт Доэрти, Дэвинсон Санчес, Харри Уинкс, Джо Родон, Пьерлуиджи Голлини, Стевен Бергвейн, Лукас Моура, Харви Уайт, Дэйн Скарлетт.

На данный момент «Манчестер Сити» с двадцатью победами, двумя поражениями и 63-мя очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», набрав 36 очков, располагается на восьмой позиции.