Тверь, , 20:24 — REGNUM В Тверской области готовы принять граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вопросы оказания помощи обсуждались 19 февраля на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Тверская область Пресс-служба правительства Тверской области

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Глава региона подчеркнул, что для оказания помощи эвакуированным гражданам созданы все необходимые условия, обеспечены дополнительные резервы, в том числе для проживания людей.

В регионе готовы определить детей в образовательные учреждения, взрослым помочь с трудоустройством с имеющейся у них квалификацией. Игорь Руденя дал поручения ответственным ведомствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля руководство ДНР и ЛНР сообщило об эвакуации населения в регионы Российской Федерации.