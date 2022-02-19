Москва, 19 февраля 2022, 20:18 — REGNUM Сводная группа из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе» под руководством заместителя руководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области.
Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По его словам, актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперативным штабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.
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