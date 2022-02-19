Москва, , 20:18 — REGNUM Сводная группа из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе» под руководством заместителя руководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперативным штабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения — помогают там, где помощь реально необходима», — добавил он.

Читайте ранее на ИА REGNUM: ЕР откроет в Ростовской области центр правовой поддержки для эвакуированных