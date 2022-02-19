Сьон, Швейцария, 19 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, швейцарский клуб «Сьон» планирует активировать опцию выкупа 23-летнего бразильского флангового защитника «Шахтера» Маркиньоса Сиприано за 1,5 миллиона евро.

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Также сообщается, что бельгийский «Андерлехт» также заинтересован в подписании бразильского футболиста.

В текущем сезоне Сиприано, выступая за «Сьон» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах швейцарской Суперлиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Цюрихом».

Сиприано выступает за «Шахтер» с 10 июля 2018 года после перехода из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. Трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 1 миллион евро.