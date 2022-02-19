Москва, 19 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» откроет в Ростовской области центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Он начнет работать с 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

К оказанию правовой помощи на площадке центра подключатся представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, органов власти. Об этом сообщил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель областного Заксобрания Александр Ищенко.

«В Ростовскую область прибывают жители Донбасса, которые направляются в пункты временного размещения, где получают необходимую помощь. При этом у многих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Для их решения региональное отделение «Единой России» открывает с 20 февраля центр правовой поддержки», — сообщил он.

Кроме того, по его словам, «Единая Россия» также координирует оказание волонтерской помощи эвакуированным, которая будет осуществляться централизованно по партийной линии.

Центр будет работать с 09:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни.

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